Lernen & Lachen: Die ContiRidingSchool

Zehn glückliche Leser gewannen bei uns die Teilnahme an der ContiRidingSchool. Anfang August galt es aber nicht, die Schul-, sondern die Sitzbank zu drücken. Und zwar die von GS und Multistrada.



Wer zur ContiRidingSchool darf, kann sich glücklich schätzen – das war das eindeutige Fazit der Gewinner unserer Verlosung. Das Continental- Testgelände steht nur an wenigen Terminen für die Riding-School zur Verfügung und nur über uns bekommt ihr die Gelegenheit, selbst auf den sonst sehr abgeschirmten Strecken zu fahren. Eine elitäre Angelegenheit im familiären Ambiente, die ein einfach formuliertes Ziel hat: mehr Sicherheit. Da die Bikes für den großen Handlingkurs, das Brems- und Schräglagentraining mit dem neuen RoadAttack3 besohlt waren, machte unsere Leser gleich zu Reifentestern – ein sattes Paket, wie man an den strahlenden Gesichtern ablesen konnten.

Mit von der Partie war auch „race-and-fun“, die sich um das Schräglagen-Training kümmerten und den Teilnehmern kostenlos Helite-Airbag-Westen zum Ausprobieren anboten.

Das Altersspektrum reichte von 27 bis 73 Jahren und auch die Damen zeigten, dass sie eher Blut im Benzin haben als umgekehrt.

Alle lobten die gute Organisation und das lecker Essen – stimmt, bei der Rückfahrt musste der obere Knopf der Jeanshose offen bleiben.

AG, Fotos: Till, André, Andreas Berthel