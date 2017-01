Kälte-Schützer: Ducati-Dauertester optimiert

Unsere Dauertest Ducati Scrambler läuft im Winter durch. Um mit ihr bei nass-kaltem Wetter noch mehr Spaß zu haben, besorgten wir einige Verbesserungen.

Dank Cool-Ride Heizgriffen müssen die Finger nicht länger frieren, zumindest nicht von innen. Das Besondere: Die Heizelemente verschwinden im Lenker und sind fast unsichtbar.

Damit die kleine Italienerin auch brav auf der Straße bleibt, stellten wir sie auf e nglische Gummis. Die Avon Trail Rider M+S zeigen auf kaltem und nassem Asphalt ihre Krallen und bieten Grip ab dem ersten Meter. Nur bei Schnee und Eis ist das Profil zu fein.

Doch nicht nur an die Finger haben wir gedacht, auch der Rest von Winter-Fuchs-Erik wird bestmöglich vor Kälte geschützt. Von A4 Functional Design kommt die zweiteilige Winterkombi Nordkap, die für Fahrten bis -30 Grad taugen soll. Ganz so kalt war es in Unna noch nicht. Doch bei einstelligen Temperaturen unter Null, reichte unserem winterharten Testfahrer ein T-Shirt darunter – und natürlich einen Schlübber.

Die ausführlichen Tests der Produkte lest ihr in der Februar-Ausgabe der MotorradSzene-Magazine.

