Gewinnspiel: ContiRidingSchool

Bereits im letzten Jahr hatten einige Leser die Chance, mit Continental und uns ein exklusives Training zu erleben. Nun legen wir nach: Am 4. und 5. August geht die ContiRidingSchool in die zweite Runde. Dafür verlosen NEWS und MotorradSzene in Kooperation mit Continental wieder zehn Plätze.

Die Gewinner können ein exklusives Fahrtraining rund um den neuen ContiRoadAttack 3 auf dem Contidrom in Wietze-Jeversen bei Hannover erleben. Freitags weihen Conti-Cheftestfahrer Malte Bigge und SuperDuke-Battle-Sieger Dirk Schnie-ders in die „Geheimnisse der letzten Rille“ ein und zeigen die erste vollautomatische Reifentestanlage. Samstag gibt’s ein Schräglagentraining mit „Stützrädern“, bevor es auf Leihmaschinen über den Handlingskurs geht.

Wer mitmachen will, schickt uns bis 15. Juni eine E-Mail „ContiRiding-School“ und eure Kontaktdaten an verlosung@motorradnews.de, Briefpost an die Verlagsadresse geht auch. Mitmachen dürfen alle über 18-Jährigen mit Motorradführerschein. Die Teilnahme ist kostenlos, es gelten die üblichen Einschränkungen.

