Thronfolger: Fahrbericht BMW R 1200 GS

Das Beliebteste noch beliebter machen: Eine Herkules-Aufgabe, der sich BMW mit jeder Neuauflage der R 1200 GS stellen muss. Neben umfangreichen Änderungen und dem Update auf Euro 4 sollen

die Varianten „Exclusive“ und „Rallye“ der Königin weiterhin das Krönchen sichern.



Ich bin im letzten Jahr die ganze GS-Trophy mit dem Boxer mitgefahren.“ Spätens nach dieser Aussage von Fotograf Markus Jahn relativiert sich unsere Diskussion über die Gelände-Strecke, die BMW uns für die neue Offroad-GS ausgesucht hat. Was ist machbar, was ist schwer? Zumindest, wenn man die R 1200 GS Rallye mit ein paar Ausstattungs- Paketen bestückt, könnte der GS-Nachwuchs tatsächlich dem Namen gerecht werden.

Unter anderem steigern ein knappes Wind-schild, Kreuzspeichenräder, Metzeler Karoo- Stollenreifen und um zwei Zentimeter längere Federwege die Hardware-Kompetenz. Ohne Extra-Order unterscheidet sich die Rallye nur durch die gekappte Windschutzscheibe, Speichenräder, Grafik und durchgehende Sitzbank von der Basis.

Denn das ist neu für 2017: Bei allen Versionen setzt BMW das Kunststoff-Kleid der GS auf Diät. Schlanker, schmaler, dynamischer ist der optische Eindruck. Die echten technischen Innovationen gibt es bei BMW wie so oft in der Sonderausstattung: Dynamic-ESA „Next Generation“ tauften die Münchner die aktuelle Version des elektronischen Fahrwerks.

Dies übernimmt nun auch die automatische Anpassung der Federvorspannung je nach Beladungszustand. Sind die Zeiten von Haken-schlüssel und Handrad schon lange vorbei, dür-fen wir uns nun auch von den vertrauten Helm- und Koffer-Symbolen im Cockpit verabschieden.

Schon lange verabschiedet haben wir uns von der Vorstellung, BMW würde uns jemals ein Basis-Modell zur Testfahrt bereitstellen. Die Rallye-Versionen stehen natürlich voll aufmunitioniert in Reih und Glied. Sportfahrwerk, Stolle, Scheinwerfer-Schutz: Das ganze Paket. Sogar die bereits in der „Rallye“-Option enthaltenen Enduro-Fußrasten wichen erleseneren Ausführungen von Gilles-Tooling.

Der erste Kontakt fühl t sich gut an. Die Sitz-bank erlaubt freie Rutschpartie von vorn nach hinten und zurück. Das kurze Windschild lässt freie Sicht auf alles, was sich der GS in den Weg stellt – ab geht’s.

Auf der Straße machen sich die Stollenreifen und die etwas längeren Federwege beim Einlenken sofort bemerkbar. Doch das leicht schwammige Gefühl der Stollenreifen ist gut investiert. Flott den Enduro-Pro-Modus aktivieren und schon dürfen die Stollen in losen Untergrund beißen. Raus aus dem Sattel, Hahn auf – die GS zieht unbeirrbar ihren Weg. Steine, ausgewaschene Wasserrinnen, Sand, es ist erstaunlich, wie gut sich das anfühlt.

Das etwas schlanker ausgeführte Kunststoff- Kleid sorgt für einen prima Knieschluss, so dass man gar nicht das Gefühl hat, auf rund 240 Kilo durchs Gelände zu pflügen. Das neue ESA macht einen richtig guten Job und kom-biniert klares Feedback mit guter Traktion. Die schwächere Schlupf-Kontrolle im frei kon-figurierbaren Enduro-Pro-Modus lässt zudem mehr Freiraum für Spiel, Spaß und Spannung.

Ich schlittere, rutsche, knalle durch tiefe Querrillen und beherrsche alles, fühle mich pudelwohl. Erst wenn der Dakar-Fahrer in dir zu übermütig wird, fängt die Elektronik das Ganze wieder ein. Bin ich es oder die GS, die so gut zurechtkommt? Letztendlich egal, der Spaß zählt.

Die Rallye lässt ihr Gewicht zur Nebensache werden, die Federung steckt einiges ein. Unter kundiger Hand fährt die Rallye richtig sportlich – nur hinlegen sollte man den Brocken nicht. Oder zumindest versuchen, nicht als Beilage im GS- Boden-Sandwich zu landen. Als sich die schlin-gernde Front auf meiner Schlussrunde einmal magisch von der Felswand angezogen fühlt, weiß ich, dass es reicht. Zeit für den Straßeneinsatz.

Wirkt die Rallye so, als müssten Dreck-spritzer zur Grundausstattung gehören, kommt die Exclusive in der leckeren Farbe „Iced Cho-colate metallic“ daher. Grauer Rahmen und Kühlerblenden aus Edelstahl distanzieren die Exclusive-GS vom Rallye-Pöbel – Guss-Felgen und Metzeler „Tourance next“-Reifen sowieso.

Unsere Straßen-Zwölfer bestückte BMW eben-falls mit Dynamic-ESA „Next Generation“ so-wie Fahrmodi „Pro“. Wichtig zu wissen: In die-ser Konstellation bekommt der Kunde auch eine Berganfahrhilfe, ABS-Pro und statt ASC die dynamische Traktions-Kontrolle DTC mitge-liefert. Nur so kommt man in den vollen Fahr-hilfen-Genuss. Denn die Verbindung zwischen ESA und DTC, das Nutzen aller Daten für die Feinjustierung der elektronischen Fahrwerks- Verstellung, ist der Knackpunkt für ein noch feiner arbeitendes Fahrwerk. Damit spielt die GS in den Bergen ihre ganze Souveränität aus.

Das ist keine Testfahrt, das ist Kurven-Karneval. Der Boxer hat nichts von seiner Spritzig-keit verloren auch wenn er in Euro 4-Zeiten eine Spur weniger kraftmeierisch klingt. Sicher, sauber und mit dem neuem ESA noch eine Spur narrensicherer. Die sehr guten Straßen in der Nähe Almerias lassen zwar keinen Schluss zu, wie sich die Neue etwa im Schlagloch- Wunderland der Ardennen schlägt. Aber nach einem Tag auf Rallye und Exclusive traut man der GS fast alles zu.

von André Gbiorczyk Fotos Markus

Technik BMW R 1200 GS (Herstellerangaben):

Motor: Zweizylinder-Viertakt-Boxer, flüssigkeitsgekühlt, vier Venile/Zyl.

Hubraum: 1170 cm3

Leistung: 92 kW (125 PS) bei 7750 min-1

Drehmoment: 125 Nm bei 6500 min-1

Bremse v./h.: 305-mm-Doppelscheibe mit Vierkolben-Festsätteln / 276-mm-Scheibe mit Doppelkolben-Schwimmsattel

Reifen v/h.: 120/70 R19 / 170/60 R17

Federweg v/h.: 190/200 mm

Sitzhöhe: 850-870 mm

Tankinhalt: 20 l

Leergewicht: 244 kg

Preis zzgl. NK: 15150 Euro

Fazit:

BMW macht nicht alles alles neu, aber verpasst dem Bestseller Feinschliff bei Styling und Tech­nik. Vor allem das automati­sche Einstellen auf den Beladungszustand beeindruckt beim neuen ESA. Das meiste Potenzial birgt aber die neue Rallye. Endlich eine sportliche GS, die zumindest für den schnellen Schottertrip gerüstet ist – vorausgesetzt, man hat die passenden Häkchen bei der Bestellung gemacht.