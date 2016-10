Retro, Heritage, Neo-Classic, Cafe Racer: BMW stellt R nineT Racer und Pure vor

Nach R nineT und R nineT Scrambler präsentiert BMW die betont aufs Wesentliche reduzierte Pure (12300 Euro) und die halbverschalte (Cafe-) Racer (13300 Euro).

Was Rahmen und Antrieb angeht, können die beiden neuen als Ableger der Scrambler gelten, welche die entsprechenden Baugruppen beisteuert. Der Motor zeigt sich bereits im Euro4-Trimm und hat in der Scrambler bewiesen, dass er in Sachen Sound, Leistung und Drehmoment keine nennenswerten Einbußen hinnehmen musste. Alle Infos zu den neuen BMWs findet ihr in der November-NEWS – ab 13. Oktober am Kiosk oder bei uns im Shop.