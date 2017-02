Die neue GSX-R 1000 R ist da und wir durften Suzukis Flaggschiff schon in Australien fahren. Einen ersten Eindruck gibt's hier im Video, den kompletten Fahrbericht findet ihr ab 9. März in der neuen MOTORRAD NEWS – am Kiosk oder als E-Paper.

Und so einfach geht’s: Die App gratis im Apple oder Google Play Store downloaden, Titel aussuchen und für 1,99 Euro kaufen. Für Apple-Nutzer führt folgender Link zur App: www.motorrad.net/app/ios. Android-Anwender wählen www.motorrad.net/app/android.