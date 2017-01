Pisten-Kraxler: Snow-Speed-Uphill an der Reiteralm

Flutlicht-Rennen auf einer speziell präparierten Skipiste. Nichts besonderes, wenn es nicht mit Motorrädern bergauf ginge. Der MSC Reiteralm lädt am 24. Februar zum Schnee-Uphill.

Das Rennen vor dem Rennen ist beim MSC Reiteralm in Schladming bereits gelaufen. Die Startplätze für das neunte Snow-Speed-Hill des Vereins in Österreich am 24. Februar waren in Rekordzeit ausgebucht. Bei diesem Event fahren die Piloten in Ausscheidungs-Läufen eine steile Ski-Piste hoch. Doch die erste Hürde ist seit Jahren überhaupt einen Startplatz zu ergattern. Ganze sechs Minuten und 30 Sekunden dauerte es, bis alle Motorrad-Startplätze vergeben waren. 42 Piloten gehen in der Motorrad-Klasse 1 an den Start. Dabei sind Zweitakter bis 125 und Viertakter bis 250 Kubik erlaubt. In der offenen Klasse Motorrad 2 werden 95 Maschinen an den Start rollen. Zugelassen sind Enduros und Crosser. „Die Nachfrage wurde von Jahr zu Jahr größer. Im Vorjahr hätten wir jeden Startplatz mindestens drei Mal vergeben können“, erzählt Rennleiterin Marlene Schaumberger. Für den MSC Reiteralm sind Chancengleichheit und Fairness wichtige Werte. Daher investierte der Verein in eine neue Software für die Online-Anmeldung. Schaumberger erzählt: „Am 11. Jänner öffnete sich das Anmeldefenster pünktlich um 9 Uhr. Bereits eine Kaffeelänge später schloss es sich für beide Motorradklassen wieder.“ Entsprechend lang ist mittlerweile die Warteliste, auf die man sich noch eintragen kann. Skidoo-Fahrer können sich freuen, in dieser Klasse gab es bei Redaktionsschluss noch Restplätze.

Die Trainings starten um 17.30 Uhr. Eine Stunde später gehen die Piloten in die Vorläufe. Ab 20.30 Uhr beginnen die Finalläufe. Ausgeleuchtet wird das Spektakel auf der speziell präparierten 550 Met er langen Skipiste mit Flutlicht. Für die Zuschauer gibt es einiges zu sehen, weil 92 Ausscheidungsrennen angesetzt sind.

Zugelassen sind Piloten ab 16 Jahren. Spikes sind auf Motorrädern und Skidoos verboten. Außerdem müssen die Fahrzeuge im Fahrerlager auf Umweltmatten abgestellt werden.

Nach dem Rennen ruft der Verein zur After-Race-Party ins Fahrerlager mit DJ-Enduro. Zu der sind auch die Besucher eingeladen. Die zahlen für die Renn-Action fünf Euro, unter 16 Jahren geht’s kostenlos an die Strecke. Der Start ist an der Talstation der Gondel zur Reiteralm.

Text: Benedikt Winkel, Fotos: pt

