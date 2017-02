Fernfahrerdress: Abenteuer-Kombi Scott Dual Ride DP

Dual Ride DP nennt Scott seine frisch renovierte Abenteurerkluft für Damen und Herren, die sich gegenüber dem Vorgängermodell einschneidende Veränderungen gefallen lassen musste.



So wappnet nun ein wattiertes Dreilagen-Membrane-Inlet noch besser gegen Klimaschwankungen, die Trinksystem-Vorbereitung wurde überarbeitet und am Kragen findet bei Bedarf ein Neckbrace Halt. Den Schnitt entwarf Scotts deutsche Entwicklungswerkstatt komplett neu, unter anderem wuchs die Beinlänge deutlich an. Bei einem Preis von jeweils 499,95 Euro für die in Blau, Grau oder Schwarz erhältliche Jacke und 349,95 Euro für die Hose, fehlen eigentlich nur noch die optionalen Rücken- und Hüftprotektoren zur Vollausstattung.

www.scott-sports.com

