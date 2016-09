Gummi-Unterstützung: Reifen für Weltumrundung

Die Reifenprofis von MotorradreifenDirekt.de unterstützen drei Biker aus München bei ihrer Weltumrundung. Das Projekt heißt „ThreesomeWithTwins“, da die drei über zwei Jahre mit zwei Africa Twins und einer R 1200 GS auf große Tour gehen. Der erste Reifenwechsel stand nach der Durchquerung Osteuropas in der Türkei an, der zweite im russischen Novosibirsk, zuvor waren die Brüder Bastian und Fabian Asam und ihr Freund Denis Härtinger im Kaukasus, am kaspischen Meer und in Iran unterwegs. Beim zweiten Boxenstopp zogen die drei Abenteurer Heidenau K 60 Scout auf, da viele teilasphaltierte Wege vor ihnen liegen. In 800 Tagen wollen sie insgesamt 100000 Kilometer abspulen. Infos unter www.threesomewithtwins.com/de und www.MotorradreifenDirekt.de.

Bewertung auswählen Mangelhaft Ausreichend Befriedigend Gut Sehr gut Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 4.5 ( 2 Bewertungen)