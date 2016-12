KTM hat die neue 1290 Super Duke R in Qatar vorgestellt – wir durften schon am Kabel ziehen. Die 141 Newtonmeter fühlen sich an, als ob man einen Sack Zement in den Rücken geworfen bekommt. Jedenfalls genug Dampf, um Wohnwagen oder Kreuzfahrtschiffe zu ziehen.

