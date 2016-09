Kleidlel Flolett: Probefahrt Kreidler Dice CR 125

Nicht aus Kornwestheim, sondern aus dem Reich der Mitte stammt die jüngste Kreidler-Inkarnation Dice CR 125. Kult oder Konsumgut? Geil oder Gurke? Retro oder geht so?

„Jungs, eure Fuffziger“, lautete der Titel eines Vergleichstests mit Kleinkrafträdern, der Ende der 70er Gesprächsstoff lieferte. Hercules K50, Zündapp KS 50, Puch und eben Kreidler Florett in der brachialen RS-Version traten an, sich zu messen. Mann, was war das wichtig, ob die Karre nun 84 oder 87 km/h schaffte, so was entschied damals über die soziale Stellung im Moped-Rudel. Und heute kommt eine 125er, die im Styling der seligen RS von 1981 wie aus dem Gesicht geschnitten ist, via Europe-Motor GmbH in Rheda-Wiedenbrück, aus China. Der Motor, angelehnt an ein Suzuki-Triebwerk aus dem Softchopper GN 125, brabbelt im Viertakt, statt aggressiv zu knattern, doch das Sitzgefühl stimmt. Eine Haltung wie auf der Fuffziger, das Lenkgefühl mit der lenkerfesten Verkleidung, die für ein ordentliches Trägheitsmoment sorgt, auch. Überraschend groß ist die CR 125, mit ausreichenden Dimensionen für Erwachsene.

Ein Druck auf’s Knöpfchen und der Single säuselt los, um ohne Leistungsloch unterhalb von 7000 Touren wacker voran zu brummeln. Natürlich sind 11,4 Viertakt-Pferde lethargischer als 6,25 zornige Zweitakt-Ponys, doch zum Mithalten langt die „Power“ locker. Komisch, fühlt sich schneller an als 60 km/h? Mit der Lesebrille kann man die zweite, winzige und dunkle Ziffernreihe ablesen, die den km/h-Wert angibt, die großen Ziffern sind der Meilentacho.

Erst, wenn man das 70-Schild hinter sich lässt, wird es zäh, dann nerven auch Vibrationen. Genau wie damals fühlt es sich an, verirrt man sich auf die Autobahn: Natürlich kann man LKW überholen. Nur sollten diese überladen sein, einen Motorschaden oder einen Platten haben, ansonsten bringt die Windschleppe eines ebenfalls überholenden Reisebusses die entscheidende Wende im Kampf um Stundenkilometer.

Das Fahrwerk gibt sich etwas hart, die Pneus von Tinsun hölzern. Doch die Dämpfung ist völlig ok, die Bremsen ausreichend, die Verarbeitung recht gut und sogar diverse Edelstahlschrauben und andere Goodies sind zu sehen.

Nicht angemessen ist der Verbrauch: 3,9 Liter auf 100 Kilometer sind zuviel.

Doch im Gegenzug bekommt man jede Menge Fahrspaß und einen Hingucker erster Güte.

