Supercross in Chemnitz – Wir verlosen 3x2 Karten

Jede Menge Erde, laute Motoren und atemberaubende Sprünge – ihr wollt dabei sein, wenn sich die SX-Starts beim Supercross in Chemnitz am 25./26.11.2016 duellieren? Kein Problem: MOTORRAD NEWS und MotorradSzene verlosen drei mal zwei Karten im Wert von je 41 Euro für den Freitagabend. Dafür müsst ihr nur folgende Frage richtig beantworten:



Wer wurde 2015 „König von Chemnitz“

A) Jace Wayne Owen

B) Ottfried Fischer

Ihr wisst die richtige Antwort? Dann haut schnell in die Tasten und schickt uns eine Email mit dem Betreff „Supercross Chemnitz“, der richtigen Lösung und ganz wichtig eurer Postadresse an verlosung@motorradnews.de.

Hier die Teilnahmebedingungen:

Ausschließlich MOTORRAD NEWS/ MotorradSzene bzw. der Syburger Verlag sind Ansprechpartner für dieses Gewinnspiel. Mitmachen dürfen alle ab 18 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden von uns per Post benachrichtigt. Über den Gewinn entscheidet das Los.

Der Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme am Gewinnspiel damit einverstanden, dass der Syburger Verlag die Gewinner in den Informationskanälen des Unternehmens (z. B. Webseite, Magazine, Facebook) veröffentlichen darf. Die erhobenen Daten werden lediglich zur Durchführung des Gewinnspiels gespeichert.

Das Gewinnspiel startet am 16.11.2016 und endet am 20.11.2016.