Dichtgedrängt im Schlamm: "Rund um Zschopau"

Was sich Enduro-Fans so alles erträumen, Zschopau kann es scheinbar bieten. Das gilt offenbar auch fürs Wetter. Petrus spielte jedenfalls mit, schickte Regen und Kälte und sorgte dafür, dass die diesjährige Auflage der Geländesportklassikers „Rund um Zschopau” von den ins Erzgebirge gereisten Chronisten keineswegs in die Rubrik der leichteren Veranstaltungen einzuordnen war.

Noch bevor die ersten Fahrer Ende Oktober auf die 85 Kilometer Rundstrecke von „Rund um Zschopau“ geschickt wurden, frohlockten Zuschauer in Erwartung der Ereignisse. Die Geländehatz durchs Erzgebirge war in einigen Sektionen eine äußerst rutschige Angelegenheit. Zudem gab es wegen der niedrigen Temperaturen klamme Finger. Selbst für Spitzenfahrer war das Finale zur diesjährigen Enduro-DM eine wirkliche Prüfung. Wer derartigen Gegebenheiten trotzt, der muss über besondere Fähigkeiten verfügen. Qualitäten haben, wie sie nur wirkliche Geländefahrer besitzen. Keine Frage, die sich schadlos hielten und das Ziel erreichten, waren allesamt Sieger.

Der ehemalige MZ-Werksfahrer Harald Sturm sagte: „Wer nach Zschopau kommt, muss mit solchen Bedingungen rechnen. Das war hier noch nie eine einfach Angelegenheit.” Natürlich gilt „Rund um Zschopau” nicht umsonst als die herausragendende Motorrad-Geländefahrt im Lande. Was dem Altmeister einmal mehr besonders gefiel, war der große Zuspruch. Über zehntausend Zuschauer säumten den Kurs. In einigen Sektionen, beispielsweise am legendären Schlammloch von Börnichen, standen Besucher dichtgedrängt im totalen Glücksrausch, einige sogar mit Tränen in den Augen, im knöcheltiefen Morast. „Viele der Angereisten aus den alten Bundesländern hatten solch eine Kulisse und Begeisterungsfähigkeit für unseren Sport zuvor noch nicht erlebt”, ergänzte Sturm.

Das Zschopauer Offroad-Spektakel schrieb Geschichten, von denen man sich sicher noch in einigen Jahren erzählen wird. Da ist zum Beispiel Maria Franke aus Sachsen-Anhalt. Als erste Frau bewältigte sie die für A/I-Lizenzfahrer angesetzte schwere Drei-Runden-Distanz. Die junge Dame zog sich damit überaus achtbar aus der Affäre und verdiente den Respekt der männlichen Konkurrenten.

Und dann war da der grandiose Auftritt von Marco Neubert: Der 29-Jährige erfüllte sich mit dem Gesamtsieg vor heimischen Publikum nicht zuletzt einen Traum aus früher Kindheit.

Text: Hans-Jürgen Fischer / Fotos: FSB Günter