Top Ten: Zehn Bekleidungs-Meilensteine

Lederhaube, langer Mantel, Arbeitsstiefel – so ausgerüstet knatterten unsere Vorfahren durchs Land. Bis endlich jemand vom Institut für Zweiradsicherheit herausfand, dass ein Helm den Kopf besser schützt als eine Tierhaut oder eine Donald-Trump-Frisur.

So interessant der Blick in die Vergangenheit, so prächtig die Aussichten für die Zukunft: 2030 trägt man Helme mit eingebautem Display und hält Meetings während der Fahrt per Videokonferenz. So kann man sich die Arbeitszeit bis zur Rente mit 80 versüßen. Und mit der Chemtrail-Regenkombi lösen wir die dunklen Wolken auf noch bevor es nieselt, beim Crash umschließt ein riesiger Airbag-Ball Fahrer und Motorrad gleichzeitig.

Bis es soweit ist, wollen wir uns gemeinsam an den Innovationen erfreuen, die es jetzt schon gibt. Wir haben mit den effektivsten Methoden der Marktforschung (heißt: zehn Feierabendbiere im Clubhaus) herausgefunden, welche Ausrüstungs-Gimmicks der Motorrad-Neuzeit echten Fortschritt bedeuten und viele Motorradfahrer glücklich gemacht haben. Darunter sind übrigens auch vermeintliche Kleinigkeiten wie der Buff.

Klickt euch einfach durch unsere Fotogalerie.