Selbsttönendes Visier von Shoei – funktioniert's?

Nun ist es endlich da: Ein in der Praxis gut funktionierendes Visier, das sich je nach UV-Strahlung von alleine verdunkelt. Die Technologie kennt man prinzipiell, bei Helmvisieren hat sie sich bislang nicht durchgesetzt. Doch Shoei gibt neue Hoffnung.

Und auch bei Shoeis Transition-Visier, das auf die Helme NXR, RYD und X-Spirit 3 passt, gibt s wieder einen kleinen Haken: Es darf offiziell, wie viele andere getönte Visiere auch, nicht im Straßenverkehr eingesetzt werden.

Todesmutig haben wir uns trotzdem einen Monat auf Testfahrt begeben – und sind begeistert. Das Visier für 149,95 Euro ändert seine Tönung stufenlos von fast klar bis hin zu schwarz in rund zwei Minuten. Das Aufhellen dauert etwas länger, was aber im Alltag nicht weiter stört. Das funktioniert so gut, dass man nur sehr wenig von der Tönung mitbekommt und sich erst beim Blick in den Rückspiegel über das dunkle Visier wundert. Klar, für Tunnelfahrten ist die Reaktionszeit viel zu langsam. In der Praxis störte uns das allerdings nicht, wegen der strengen Tempolimits in den meisten Tunneln haben wir die paar Meter auch mit offenem Visier überlebt.

Fazit: Es funktioniert, es funktioniert unauffällig und es funktioniert gut. Für normale Lichtwechsel im Tageszeitverlauf ist das Transitions-Visier eine tolle Lösung. Wer häufig nachts unterwegs ist oder viele Tunnel auf seinem Weg hat, sollte besser zum Helm mit Sonnenblende greifen. Bleiben als Kritikpunkte der nicht unerhebliche Preis und die fehlende Zulassung. Bell Helme setzt übrigens auf die gleiche Technologie, das Visier kostet dort allerdings nochmal 50 Euro mehr.