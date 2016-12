Königs-Krönung: Supercross Stuttgart

15000 Fans strömten Mitte November in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle, um den Kampf um die Krone beim Supercross Stuttgart zu verfolgen.

Mitte November hatte Stuttgart einiges zu bieten: Während nebenan die Motoren bei der Timbersports-WM heulten, füllten 160 LKW-Ladungen, insgesamt 3500 Tonnen, lehmige Fildererde die Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Zum 34. Mal wurde sie zum Mekka der Hallen-Crossfans.

Dominique Thury war der deutsche Hoffnungsträger in der Spitzenklasse SX1, doch ihn verfolgte am Wochenende das Pech. Am Freitag lag der Sachse noch auf dem dritten Platz. Doch am Samstag stürzte er unverschuldet und musste in den Hoffnungslauf. Dort konnte sich der 23-Jährige beim Start gut behaupten, nach einem erneuten Sturz in der ersten Kurve musste er das Wochenende aber abhaken. Beim Finallauf um den Titel „König von Stuttgart“ setzten sich die Amerikaner mit einem Hattrick eindrucksvoll durch. Das Podest und die Sektdusche teilten sich die US-Boys Nicholas Schmidt, Christopher Blose und Steve Mages.

Besser lief es für die Deutschen in der Klasse SX2: Nach einer überzeugenden Gesamtleistung wurde Kawasaki-Pilot Stephan Büttner zum „Prinz von Stuttgart“ gekürt. In der Nachwuchsklasse sicherte sich Justin Trache den Titel. Bei den Jung-Crossern setzten sich Aaron Kowatsch (sechs bis zehn Jahre alte Fahrer) und Anton Viol (Gruppe der neun bis zwölf Jahre alten Fahrer) durch und nahmen glücklich ihre Pokale entgegen. Doch das Hallencross lebt von mehr als nur packenden Rennen. Eine große Feuershow und waghalsige Sprünge der Freestyle-Piloten hielten das Publikum zwischen den Rennen in Atem. Infos unter www.supercross-stuttgart.de.

Text & Fotos: Stefan Thiel

(www.twistingroads.de)