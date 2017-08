Elektrisierend: Rallye mal anders!

Was aus einem Schulprojekt entstand, hat sich zu einer regelrechten Elektro-Bewegung gemausert: Die Klima- und Umwelt-AG einer Bielefelder Schule fuhr Anno 2010 im Rahmen eines Umweltwettbewerbes mit E-Bikes von ihrer Heimatstadt nach Berlin. „E-Cross Germany“ war geboren.



Die Idee entwickelte sich zu einer Rallye für Elektrofahrzeuge: Vom 1. bis zum 3. September wird geräuscharm durch NRW gestromt. Der Startschuss fällt Freitag um neun Uhr an der Bielefelder Fachhochschule. Mit dabei ist auch mindestens eine Maschine des kalifornischen E-Motorrad-Pioniers Zero-Motorcycles.

Erste Station ist einen Tag später der Tag der Elektromobilität in Düsseldorf. Über 45 Aussteller präsentieren in der Landeshauptstadt alles rund um das Thema erneuerbare Energien, Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Dass sich auch mit Stromern ordentlich die Reifen quälen lassen, zeigt Dirk Manderbach auf einer Zero. Er präsentiert den Zuschauern an der Rheinpromenade waghalsige Stunts ohne Benzingeruch und Motorengebrüll.

Den Abschluss des Wochenendes bildet die rund 110 Kilometer lange Tour von Düsseldorf an den Rursee in der Eifel. Die Stadtwerke Aachen laden dort zum „Rursee e-mobil 2017“ ein. Bestes Ambiente also für den Zieleinlauf der E-Cross-Fahrer.

Mit von der Partie sind wieder prominente Unterstützer: In diesem Jahr der 42-malige Surfweltmeister Bjørn Dunkerbeck, Meterologe Sven Plöger und die erste Frau, die bisher die Gesamtwertung der Rallye Dakar gewinnen konnte, Jutta Kleinschmidt. Wer nicht das nötige Kleingeld für Tesla & Co. hat, kann sich auf seinem Elektro-Drahtesel auf der parallel stattfindenden e-Bike Tour durch Ruhrgebiet, Rheinland und Eifel vergnügen. Infos unter www.ecross-germany.de.

