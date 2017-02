Hinterhofgeschraubt: Yamaha SCR950 von Jeff Palhegyi

Noch bevor wir unsere Hintern auf Yamahas neue SCR950 schwingen konnten, legt der kalifonische Customizer Jeff Palhegyi bereits einen zauberhaften Umbau hin. „Während der Pressevorstellung sah ich die YDS3C Scrambler neben der SCR950 stehen.“, sagt Jeff zu seiner Inspiration.

So ist das Bike eine Hommage an die YDS3C Scrambler, mit Gimmicks wie das in den Tank eingelassene Yamaha-Logo und Gummi-Kniepads am Tank, zweifarbiger Lackierung und eigens angefertigter Auspuffanlage mit Hitzeschilden. Dass es sich um einen „Faster Son“ aus der Neuzeit handelt , zeigen beispielsweise der Renthal-Lenker, die Fox RC1 Stoßdämpfer oder auch das LED-Rücklicht. Die Schwinge ist gekürzt, das Heck entstand in Handarbeit, Trailreifen von Shinko und viele schicke Aluteile machen die SCR zu einmaligen Stück.