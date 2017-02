Bereits beim Erstkontakt haben wir uns gewundert, wie zart Yamahas Hyper-Naked fährt. Mit der MT-10 Tourer Edition will Yamaha das Potential voll ausschöpfen.



Für 14795 Euro kommt die Tausender mit touristischer Vollausstattung angerollt: Soft-ABS-Seitenkoffer, eine hohe Sportscheibe, Hand-Protektoren, Komfort-Sitzbank und eine Halterung fürs optionale TomTom Rider 410 sind an Bord. Erhältlich ist die Tourer ab März in Grau, Schwarz und Blau.

