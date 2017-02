Italian Stallion: Maxitest Moto Guzzi MGX-21

Völlig abgedreht, ganz auf der Trendwelle oder Macho-Bike alter Schule? Die Moto Guzzi MGX-21 polarisiert schon im Stand. Und erst recht, wenn sie fährt.

von Wulf Weis Fotos Bergmann, Weis, Werk

Schon die Eckdaten sind ehrfurchtgebietend: 362 Kilo vollgetankt, 1,7 Meter Radstand, 21-Zoll-Vorderrad und 187 Millimeter Nachlauf. Okay, ein Handlingwunder haben wir schon nicht erwartet, als Transportfahrer André zum ersten Mal um Hilfe bat, um die Giga-Guzzi aus dem Redaktionstransporter zu entladen.

Kollege Till hatte sich ja bereits auf der ersten Fahrpräsentation mit dem Big Bike angefreundet. Ein abfälliges Grinsen zuckt über sein Gesicht. „Ist sie zu schwer, seid ihr zu schwach“, scheint er beim Anblick u nserer zweifelnden Mienen zu denken. Für ihn ist der Fall klar: Ein herbes Männerbike – wer damit nicht klarkommt, soll Damenrad fahren. Oder die U-Bahn nehmen.

Ganz so einfach werde ich es der MGX-21 im Maxitest natürlich nicht machen. Aber irgendwie gab es ja schon immer diese Ausreißer, diese extravaganten Selbstdarsteller vom Schlage einer Yamaha V-Max oder Triumph Rocket III. Und in diese Reihe spurt sich jetzt schon auf den ersten Blick der neue Guzzi-Bagger ein. Wer es einfach haben wollte, war mit dieser Motorradgattung schon immer falsch beraten.

Also das Kreuz durchgedrückt, tief durchatmen, kurz die Schultern kreiseln lassen und die Guzzi im eleganten Schwung vom Hof zirkeln. Uff, schon diese Standardsituation ist nicht mal so einfach. Denn zu den genannten Eckdaten gesellt sich auch noch ein massiver Widerstand um die Lenkachse.

Motor und Rahmen übernahm Moto Guzzi weitgehend von den California- und Audace- Schwestern. Das ist gut, denn der sympathische Big Twin gehört zum Besten, was man in der aktuellen Cruiser-Landschaft finden kann: kernig, ohne zu nerven, bullig und trotzdem lebhaft und sogar mit einer guten Prise Temperament gesegnet. Dass der Kardan noch pflegeleichter ist als die in diesem Segment so beliebten Zahnriemen, sei da noch am Rande bemerkt.

Fürs eigenständige Design – das so eigenständig gar nicht ist, weil es die aktuelle Custom-Bagger-Welle aus den USA aufgreift – sind das riesige 21-Zoll-Vorderrad in Kombination mit der nach hinten abfallenden Seitenlinie und den beiden dicken Koffern zuständig. Die breit gezogene, lenkerfeste Verkleidung wirkt wie eine kantige Variante der Harley-Batwing-Schalen, die dunkle Windscheibe mit den zwei Wölbungen erinnert stark an das Dienstfahrzeug des Superhelden aus Gotham City.

Alte Bekannte dagegen sind die stylischen Instrumente, in der Mitte als LCD-Feld, an den Rändern kreiseln die analogen Nadeln von Tacho und Drehzahlmesser. Quasi eine geschrumpfte Verdoppelung des mächtigen Solo- Instruments der California 1400 Touring.

Ein wenig an einen Käse-Igel erinnern die mit Knöpfen gespickten Schaltereinheiten rechts und links. Die keineswegs logische Steuerung der Audioanlage findet hier statt, auch der Tempomat wird hier getippselt. Leider lag unserer Testmaschine keine Bedienungsanleitung bei, weshalb es wirklich Arbeit war, das Handy ans bordeigene Intercom anzudocken und das Media-Streaming via Blue-tooth ans Laufen zu bekommen.

Der bei Automobilen immer prominentere Verkaufsfaktor „Vernetzung“ hat endgültig das Zweirad erreicht. Zumindest die luxuriöse Oberklasse. Wenig überzeugend ist aber die Klangqualität der Bordlautsprecher, mit etwas Bass setzen schon bei geringer Lautstärke Verzerrungen ein. Um eine spontane Strandparty zu beschallen, ist das System also ungeeignet.

Die mächtigen Koffer entpuppen sich beim Öffnen als überraschend flach, die Tiefe reicht nicht für einen Integralhelm. Wer geschickt i n der Breite stapelt, bekommt immerhin das Gepäck fürs Wochenende gut unter.

Zweipersonenbetrieb meistert die MGX-21 souverän, wenn auch der hintere Haltebügel dem Design geopfert wurde. Stattdessen findet sich nach Abnehmen der vorderen Sitzbank eine völlig unakzeptable Lassoschlinge, die zwischen den Sitzhälften herausgezogen werden soll. Versöhnlich stimmt der bestens erreichbare Hydraulik-Knebel zum Anpassen der hinteren Federvorspannung an den zwei-ten Passagier.

In der City stellt die mächtige Guzzi eine echte Herausforderung dar. Grundproblem scheint zu sein, dass das mächtige Vorderrad beim langsamen Abwinkeln nach innen klappen möchte. Um das zu verhindern, montierten die Ingenieure an der unteren Gabelbrücke einen Hydraulikstempel, der sich deutlich von herkömmlichen Lenkungsdämpfern unterscheidet.

Langsame Schwenkungen der Lenkachse bedämpft der stärker, besonders merkt man es be im gefühlvollen Heranrollen in einen Kreuzungsbereich. Die Lenkung verhärtet sich, das Bike drängelt zur Seite, das Gleichgewicht muss mit den Füßen gesichert werden. Zumindest während der ersten Tankfüllung. Mit etwas Routine läuft es dann auch runder, aber selbst alte Test-Recken müssen hier noch eine gestandene Lektion dazulernen.

Auf der Landstraße läuft es flüssiger, langgezogene, homogene Radien durcheilt der Bobber durchaus präzise – und mit etwas Übung auch sehr schräg. Offensichtlich hebt das große Vorderrad die Frontregion an, was für mehr Luft unter der Fußraste sorgt. Vom wuseligen Naturell der California Touring ist die MGX-21 aber dennoch weit entfernt, wie sich vor allem in Serpentinen und flink durcheilten Wechselkurven zeigt. Auch Korrekturen in Schräglage wollen mit Nachdruck eingeleitet werden.

Für ein Reisemotorrad ebenfalls erheblich ist das Kapitel Autobahn. Der Windschutz kann gefallen, aber besonders eilig sollte es der MGX-Fahrer dennoch nicht haben. Ab 140 km/h lässt sich die Guzzi zum Pendeln verführen, das dann auch lange braucht, um abzuklingen. Störfaktoren können spitz überfahrene Längsfugen sein, auch die Windschleppe eines Lkw kann das Pendeln begünstigen. Ab Tacho 175 reicht dann der reguläre Fahrtwind aus, um Unruhe ins Gebälk zu bringen. Gut also, dass Moto Guzzi die Höchstgeschwindigkeit bei Tacho 183 elektronisch abriegelt, was GPS-bestätigten 176 km/h entsp richt.

Die Moto Guzzi MGX-21 ist in erster Linie Showobjekt, eine der auffälligsten Erscheinungen im europäischen Straßenverkehr. Fast alle Probleme, die wir dem Bike bescheinigen müssen – und das sind einige – lassen sich direkt oder indirekt auf das gewaltige 21- Zoll-Vorderrad zurückführen. Es ist kein Zufall, dass die Konkurrenzmodelle Harley-Davidson Streetglide und Honda CTX 1300 es mit 19 und 18 Zoll gut sein lassen.

Eine andere Frage ist, ob sich die Ingenieure zu nahe am California-Baukasten hielten, um das ungewohnte Großrad gebührend einzupassen. Möglicherweise hätte ein kompletter Neuentwurf rund ums Riesenrad bessere Ergebnisse gebracht.

HERZ

Spätestens seit der US-Wahl wissen wir ja, dass die Amis tendenziell einen anderen Geschmack haben als wir Europäer. Und genau diesen Nerv dürfte die Moto Guzzi MGX-21 treffen. Bigger ist better? Manchmal schon.

UND VERSTAND

Übers Design wollen wir uns heute mal nicht streiten. Tatsache ist, dass es für Eifel und Alpen viel bessere Motorräder gibt. Etwa die California Touring. Oder, wenn das zu bieder ist, die Audace.

Technik:



Motor, Kraftübertragung (Herstellerangaben):

Bauart: Zweizylinder-Viertakt-V, luft-/ölgekühlt, Sechsganggetriebe, E-Starter, Kardan

Hubraum: 1380 cm³

Bohrung x Hub: 104,0 x 81,2 mm

Ventile pro Zylinder: 4

Leistung: 71 kW (97 PS) bei 6500 min-1

max. Drehmoment: 121 Nm bei 3000 min-1

Umweltstandard: Euro 4

Fahrwerk, Rahmen, Bremsen (Herstellerangaben):

Rahmen: Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr

Nachlauf: 187 mm

Lenkkopfwinkel: 32°

Radstand: 1700 mm

Federung vorn: Telegabel, 107 mm Federweg

Federung hinten: Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, 116 mm Federweg

Reifen v./h.: 120/70 R 21 / 180/60 R 16

Bremse vorn: 320-mm-Doppelscheibe mit Vierkolben-Festsätteln

Bremse hinten: 280-mm-Scheibe mit Doppelkolben-Schwimmsattel

Füllmengen, Preis (Herstellerangaben):

Tankinhalt: 20,5 l

Werkstattintervalle: 10 000 km

Preis inkl. Nk.: 23 000 Euro

MOTORRAD NEWS-Messwerte:

Gewicht fahrfertig vollgetankt: 362 kg

Gewicht fahrfertig o. Kraftstoff: 346 kg

max. Zuladung: 189 kg

Verbrauch: 6,4 l /100 km

Reichweite: 320 km

vmax / Tacho: 176 / 183 km/h

Beschleunigung:

0 – 100 km/h: 5,5 sek

0 – 140 km/h: 9,7 sek

400 m bei stehendem Start: 13,8 sek

Durchzug im 5. Gang:

60 – 100 km/h: 3,7 sek

100 – 140 km/h: 4,5 sek

Drehzahl im letzten Gang bei 130 km/h: 4300 U/min

ABS-Bremsung aus 100 km/h (trocken): 43,0 m