Druckfrisch: Eure regionalen Motorradmagazine im Oktober

Die letzten sommerlichen Tage haben wir genutzt, um für euch schon einmal einige 2017er Modelle zu beleuchten.

So stellen wir die Victory Octane und den neuen Harley-Antrieb, den Milwaukee Eight, kurz vor. Dieser flüssigkeitsgekühlte Euro-4-Twin wird demnächst fast die komplette HD-Flotte befeuern, doch mehr dazu erfahren wir erst auf der Intermot. Dass preiswerter nicht unbedingt schlechter bedeutet, erfuhren wir im Sattel der BMW R nineT Scrambler. Der Roadster im Vintage-Look machte Manfred Rotzkowalsky sogar noch mehr Spaß als die etwas teurere Basis-Version.

So gar nicht geheuer war Testfahrer Benedikt die Ducati XDiavel S: Chopper, Dragster, Powerbike oder was soll das sein? Ob er nach den Probefahrten schlauer war, was den Charakter des Zwitters aus Bologna angeht, lest ihr in der Oktober-Szene, gegrinst hat er jedenfalls über beide Ohren.

Als weniger spektakulär, dafür um so praktischer im Alltag, erwies sich der Honda SH 300i, den Scooterboy Matthias für uns durch die Rush-Hour scheuchte.

Wer Motorrad-Reiniger meint, sagt S100, und um mal zu schauen, wer eigentlich hinter dem Wundermittel im blauweißroten Design steckt, besuchten wir das Familienunternehmen im oberbayerischen Ingolstadt. In der Reihe „Innenansichten“ lest ihr, wer was in die Flaschen füllt, die ihr aus dem Regal im Motorradhandel kennt.

Ausprobiert haben wir wieder so einiges: Vom stützendes Nierengurt aus dem Hause Ortema über einen wirksamen Handreiniger von Werkzeug Direkt über Sintermetall-Bremsbeläge am Dauertester CB 500 F und die Held-Jacke AeroSec 2 in 1 bis hin zum Germas-Vintage-Boot fanden wir pfiffige Helfer für den motomobilen Alltag.

Ganz weit weg vom grauen Alltag, in Usbekistan und Kirgistan, erlebte unser Reiseautor Stefan Thiel faszinierende Landschaften, spannende Menschen und beeindruckende Relikte vergangener Epochen.

Zu guter Letzt zeigt unser Leser Kilian, was man für einen coolen Bobber aus einer langweiligen RT bauen kann. Die Rechts-Seite klärt auf, wann man nach einem Unfall Teilschuld bekommt, weil man trotz ansonsten korrekten Verhaltens lediglich zu schnell war. Und dass es wie immer jede Menge News aus der Region, Vor- und Nachberichte von Veranstaltungen und einen prallen Terminteil gibt, ist bei euerem regionalen Motorrad-Magazin ja selbstverständlich.