Schon gefahren: Kawasaki Z900

Mit der Z900 wächst Kawasakis Mittelklasse erneut, nach Z750 und Z800 ist die jüngste Generation nun radikal auf Krawall gebürstet. Denn mit 125 PS rückt sie ihrer großen Schwester gehörig auf die Pelle. Wir sind die 900er bereits gefahren – den Fahrbericht findet ihr im Heft, den Soundcheck im Video.



Mehr Hubraum, mehr Leistung, weniger Gewicht: Kawasakis Aushängeschild hat mächtig zugelegt. Und sie trägt jetzt wieder den Namen, der die Baureihe 1972 berühmt gemacht hat. Damals waren 79 PS unfassbar viel Qualm, schließlich hatten selbst die allermeisten Autos irgendwas zwischen 30 und 50 Pferdchen unter der Haube. 45 Jahre später liegen 125 PS an, der Hubraum beträgt nun 948 Kubik. Das sind ziemlich genau auch die Daten, die eine Z1000 von 2002 liefert. Doch die Z900 soll weiterhin ein Bike der oberen Mittelklasse sein, unter ihr rangiert die ER-6-Nachfolgerin Z650.

Die 900er ist 19 Kilo leichter als ihre Vorgängerin, die Sitzhöhe ist niedriger. Das macht sie auch für kleinere Personen attraktiv. Ihr größter Konkurrent dürfte die eher hochbeinige Yamahas MT-09 sein, die preislich auf Augenhöhe liegt. Die Z wiegt zwar 17 Kilo mehr als die MT-09, liefert im Gegenzug aber auch deutlich mehr Leistung und seidigsten Motorlauf.

Wie genau die Z900 fährt und was sie auf der Landstraße kann, das erzählt Wulf euch in der nächsten MOTORRAD NEWS – ab 9. Februar am Kiosk.

Übrigens: Ab sofort kann man NEWS nicht mehr nur klassisch auf Papier lesen, sondern auch digital. Und so einfach geht’s: Die App gratis im Apple oder Google Play Store downloaden, Titel aussuchen und für 1,99 Euro kaufen. Für Apple-Nutzer führt folgender Link zur App: www.motorrad.net/app/ios. Android-Anwender wählen www.motorrad.net/app/android.