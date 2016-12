Roller - E-Scooter - E-bikes! Druckfrisch bei eurem Händler - ROLLER SZENE informiert über neue Roller, Tests und Technik, Touren und Zubehör. Mit aktuellen Nachrichten aus der Szene und regionalen Infos. Was ihr in der aktuellen Ausgabe ROLLER SZENE 12/16 lesen könnt seht ihr weiter unten...



... und wer keine Ausgabe mehr verpassen will, kann sich die Rollerszene auch im Abo direkt nach Hause liefern lassen.









Fahrbericht:

Piaggio Skipper - Roller-Gespann

Katalog - Neue Roller für 2017: Kraftroller

125er

50er

Elektroroller



Service:

Wintertipps

Aktuelle Termine, Kleinanzeigen und Regio-Meldungen



RollerSzene: