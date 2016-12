Technik, Fakten, Erfahrungen: Auf über 200 Seiten präsentiert unser druckfrischer Katalog MOTORRÄDER 2017 die in Deutschland erhältlichen Maschinen der kommenden Saison. Von Aprilia bis Yamaha stellen wir euch die Modelle mit Messwerten und Gebrauchtpreisen vor. Unser Jahreskatalog ist ab sofort für 6,80 Euro am Kiosk und in unserem Shop erhältlich.