Lieblingsgummi: Heidenau K 60 Scout

M+S-Reifen sind quasi Pflicht, in diesen garstigen Tagen. Gar nicht so schlimm, wie der Heidenau K 60 Scout auf unserer Dauertest-Africa-Twin zeigt.

„Boah“, sagt Till, „ich hatte heute den mächtigsten, määchtigsten, määächtigsten Vorderradslide mei­nes Lebens.“ Und obwohl der Kollege auch sonst nicht mit Superlativen geizt, erntet er spontan geballte Aufmerksamkeit. Vorderrad­rutscher? Mit dem Heidenau K 60 Scout? „Glatteis“, sagt Till.

Das ist natürlich eine Erklärung. Denn nachdem der Conti TKC 80 nach gut 7000 schonungslosen Kilo­metern zurück in den Rohstoff-Kreis­lauf durfte, atmeten selbst Stollenfreunde auf. Wegen des Offroadrüpels mussten ABS und Traktionskontrolle auf kaltem, nassem Asphalt Sonderschichten einlegen.

Da hatte es der Heidenau leicht, Dankbarkeit zu wecken. Obwohl der Allrounder in Standardausführung anrollte, weil die silikareiche Wintermischung nicht in Twin-Dimen­sionen zu haben ist, fühlte es sich an, als wäre die Honda von Cross- auf Regenreifen gewechselt.

Dass der frische K 60 viel komfortabler läuft als die demolierten Stollen des TKC, versteht sich natür­lich von selbst. Er hat schließlich trotz des recht offenen Profils auch von Haus aus deutlich weniger Am­bitionen, sich durch das ganz tiefe Geläuf zu baggern.

Überraschenderweise rennt die nur mittelprächtig topspeedstabile Africa Twin auf dem Sachsengummi plötzlich solide geradeaus. Wir sind gespannt, ob der Heidenau seine gute Form über die Runden bringen kann. Der durchgehende mittlere Profilblock hinten verspricht ausgiebig Gelegenheit, das Rutsch- und Rubbelverhalten des Scouts zu beobachten.www.heidenau-reifen.de

gig