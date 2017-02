Meister Leder: Harros Rennweste ist zurück

Dass der Retro-Trend längst auch bei der Bekleidung angekommen ist, mag mancher Originalitäts-Fan mit gemischten Gefühlen sehen. Wobei man bei der Harro Rennweste wirklich ein Auge zudrücken kann, denn näher am Original dürfte wohl kaum ein Remake sein.

Schwarzes, dickes Leder und das goldene Malteserkreuz, dazu der integrierte Nierengurt und die robusten Metallreißverschlüsse – das simple, funktionale Design hat nicht nur einen extrem hohen Wiedererkennungswert, sondern ist auch einfach zeitlos. Dabei wird die Neuauflage nach alten Schnittmustern angefertigt.

BMW-Aufrüster Wunderlich hat die Rennweste ins Programm aufgenommen, allerdings ergänzt um eine zeitgemäße Protektoren-Ausstattung. Kostenpunkt: 749 Euro. Die von Größe 50 bis 60 erhältliche Joppe aus Rindleder wird in kleiner Auflage gefertigt, es kann also mitunter zu Lieferzeiten kommen. Allerdings machen die fünf Wochen Wartezeit den Kohl nach all den Jahrzehnten auch nicht fett.