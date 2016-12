Dreiwettertaff: Reusch Tour 2 im Praxischeck

Wenn man unbedingt schlechte Laune braucht, muss man sich nur mal kurz ans vergangene Frühling- und Sommerwetter erinnern. Gefühlte 60 Grad und Sonnenschein wechselten mit stürmischer Sintflut, zumindest im Mai gab es sogar gefühlten Nachtfrost. Wenn man dann noch jeden Tag gut 120 Kilometer Motorrad fährt, braucht man Material ohne Problemzonen.

Das dabei vor allem dichthält: Haben viele Sommer- und Übergangshandschuhe nach ein paar Regengüssen Inkontinenz, kann man mit dem Reusch Tour 2 auch einen Trockentauchanzug bestücken. Selbst wenn der Monsun Flüsse und Weiher über die Ufer treten lässt, kommt kein Tropfen durch die GoreTex-Membran.

Das Hexenwerk: Selbst wenn es zwischendurch richtig warm ist, kriegt man in dem Übergangshandschuh keine Schwitzefinger. Dafür federt der leicht gefütterte Stulpenträger aber auch so manchen Raureifmorgen ab, wenn man mit anderen Handschuhen schon die Griffheizung vermisst.

Dass mein Paar Tour 2 schon fast 20000 Kilometer auf dem Buckel haben, merkt man nicht. Wohl aber im Polo-Shop, wo der „Touren Lederhandschuh 2.0“ mittlerweile minimal aufgefrischt zu haben ist. Für die veranschlagten 109 Euro gibt es weiches, an vielen Stellen gedoppeltes Ziegenleder mit Temperfoam-Schützern und Keprotec, Visierwischer und Kletterverstellung an Stulpe und Handgelenk, aber keinen überflüssigen Schnickschnack. fr

www.polo-motorrad.de

