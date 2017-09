Mitmachen: Erstes Boxer-Spirit-Treffen

Am 30. September bringt Bayern-Veredler Wunderlich Fans der alten Zwei-Ventil-Boxer und des Retro-Klassikers R nineT beim ersten Boxer-Spirit-Treffen in Sinzig zusammen.



Höhepunkt des Stelldicheins ist die Custombike-Challenge, bei der die Besucher ihre eigenen Motorräder präsentieren können. Die Entscheidung über den besten Umbau fällt eine Jury, unter anderem mit Designer Nicolas Petit und Aktionskünstler Roland Groteclaes, zusammen mit dem Publikum. Außerdem kann man sein Motorrad für zehn Euro im Wunderlich-Fotostudio professionell in Pixel bannen lassen. Wer auf Souvenirs steht, bekommt zehn Prozent Rabatt auf alle Artikel außer Elektronik. Anmeldeschluss für die Custombike-Challenge ist der 15. September, maximal 30 Fahrzeuge und ausschließlich nineTs beziehungsweise Zweiventiler sind zugelassen.

www.wunderlich.de

02642/97980