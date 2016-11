Laverda-Insider: Piero Laverda im PS.Speicher

Am 11. November wird Piero Laverda im „PS.Speicher“ in Einbeck einen Vortrag über die Laverda 1000 V6 aus den 70er-Jahren halten. Das Motorrad kam 1978 im 24h-Langstreckenrennen in Le Castellet in Frankreich zum Einsatz und war mit gemessenen 283 km/h das mit Abstand schnellste Bike im Rennen. Die V6 ist auch heute noch bei zahlreichen Classic-Rennen am Start. Der ehemalige Firmenchef Piero Laverda wird in seinem Vortrag über die Historie der Maschine von der Idee, über die Entwicklung und Produktion bis zum legendären Renneinsatz sprechen. Für Förderer des Speichers ist der Eintritt frei, alle anderen zahlen fünf Euro an der Abendkasse. Nach der Veranstaltung kann man sich in geselliger Runde bei Snacks und Getränken mit Gleichgesinnten austauschen. Infos unter www.ps-speicher.de.

