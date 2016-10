Druckfrisch: Eure regionalen Motorradmagazine im November

Lange hat es gedauert, dann hat endlich der Herbst Einzug gehalten. Doch statt Wind, Laub und Regen bescherte uns der Oktober zunächst ein Feuerwerk an Neuheiten für 2017: Die Intermot rief die Motorradwelt nach Köln.

Auf sechs Seiten haben wir unsere Impressionen der Weltmesse zusammengefasst. Nicht nur die neuen, an die Euro-4 angepassten Maschinen großer und kleiner Hersteller, auch das ganze Drumherum mit Sonderschauen, Außenprogramm samt Sport und Mitmachevents sorgten für zufriedene Gesichter bei den Besuchern.

Mit der Yamaha Tracer 700 präsentieren wir euch bereits eine Probefahrt mit einem 2017er Modell: Gar nicht so schlimm und immer noch mit Sound, fand Tester Benedikt. Die Harley Lowrider S, die wir testen durften, wird es in dieser urtümlichen, brachialen Form nicht mehr geben. Wer noch eines der potenten Bikes will, sollte schnell kaufen und vor allem zulassen, denn ab Januar fällt das lebende Fossil nicht mehr unter Artenschutz.

Eine alte Streitfrage lautet, was denn wohl sicherer sei, Leder oder Textil. Zumindest die Abriebfestigkeit konnten wir anhand von Materialproben auf dem Tüv-Prüfstand untersuchen. Ob es die heutigen Hightech-Gewebe mit einer schlichten gegerbten Tierhaut aufnehmen können, erfahrt ihr im Service-Teil der MotorradSzene.

Gar nicht schlicht, sondern sogar Diamant-bestückt ist das Leserbike im November. Die MV Agusta F4 von Denise ist ein richtiges Schmuckstück. In der JungenSzene erzählt der 16-jährige Luca, wie er zu seiner WR 125 kam. Wann man ein Fahrtenbuch aufgebrumt bekommt und wann man sich davor drücken kann, erläutert unser Rechts-Experte.

Auf den Leserpostseiten erfahrt ihr, ob sich unsere Winterreifen-Empfehlung vom letzten Jahr in der Praxis bewähren konnte und wer lieber Sonne statt Schnee mag, findet mit der Reisestory im französisch-spanischen Grenzgebiet Abwechslung zur deutschen Tristesse.

Und obwohl die aktive Saison für viele langsam zu Ende geht, konnten wir in den jeweiligen Regionalteilen und auf den Terminseiten eine Menge an Nachberichten und Vorankündigungen von Events und Veranstaltungen zusammentragen. Es lohnt sich also, sich die November-Ausgabe der MotorradSzene bei eurem Händler abzuholen.