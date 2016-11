Eutiner Treffen: Vor dem Aus?

Das Eutiner Motorradtreffen ist im Norden seit neun Jahren eine feste Größe – jetzt droht das Aus.

„Wat´n Schietwetter", meinte ein reichlich „feuchter" Biker kurz nach seiner Ankunft in der historischen Altstadt. Und das Wetter war zum achten Motorradtreffen Mitte Oktober tatsächlich grauenhaft: Starker Regen war vom Morgen an ständiger Begleiter der Veranstaltung, lediglich am Nachmittag zeigte sich nur kurz die Sonne. Und trotz alledem kamen circa 2000 Besucher mit ihren Motorrädern und viele weitere Gäste mit dem Pkw aus dem ganzen Norden angereist. Und auch die Aussteller, darunter Motorradfachbetriebe aus der Region, trotzten den Wetterwidrigkeiten tapfer. Also alles gut? Keinesfalls, denn am Ende der Veranstaltung teilte die Fahrgemeinschaft „Rödeldöös" mit, dass es keine neunte Auflage des größten Motorradtreffens in Schleswig-Holstein geben würde.

Die Veranstalter nannten Differenzen zwischen sich und den Organisatoren der ersten Stunde, der Fahrgemeinschaft “Rödeldöös”, auf der einen Seite und der Stadtverwaltung und Bürgermeister auf der anderen Seite als Grund. Nach all den reibungslosen Vorjahren soll die Stadt die dringend benötigten Parkflächen nicht mehr freigegeben haben. Zusätzlich soll sie Auflagen und nicht nachvollziehbare Aufgaben erteilt haben, die die Fahrgemeinschaft „Rödeldöös" bereits im Vorfeld der diesjährigen Veranstaltung schon beinahe zur Aufgabe zwangen.

Kein Eutiner Motorradtreffen zum Saisonabschluss? Einfach unvorstellbar! Das erste Eutiner Treffen fand am 3. Oktober 2009 statt – und die Region schien darauf gewartet zu haben. Denn vom Start weg war das Treffen ein voller Erfolg. In den folgenden Jahren kamen immer mehr Zweiradfahrer in die ostholsteiner Kreisstadt, allein im vergangenen Jahr fanden wieder über 6000 Motorradfahrer und mehrere tausend Schaulustige den Weg zum Eutiner Marktplatz.

Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt noch zu hoffen, dass sich die Wogen glätten und ein Dialog zwischen allen Beteiligten doch noch ein neuntes Motorradtreffen zum Abschluss der kommenden Saison ermöglicht. Den Motorradfahrern im Norden und natürlich auch den Motorradfachbetrieben aus der Region würde wirklich ohne das Eutiner Treffen wirklich etwas fehlen. Infos unter 04521/798060 und www.kreativkonkret.de.

Text: Wilfried Johst, Fotos: pt

Missverständnis?

Auf Nachfrage der Redaktion zeigte sich die Stadt über die Aufgabe des Treffens irritiert. Zwar gab es dieses Jahr Abssprache-Schwierigkeiten, weil gleichzeitig die Landesgartenschau und der 70. Geburtstag Schleswig-Holsteins anstanden, einem Treffen im nächsten Jahr stünde aus Sicht der Stadtverwaltung jedoch nichts im Wege, auch seien dem Veranstalter trotz anstehender Stadtsanierung ausreichend Parkplätze vorgeschlagen worden. „Grundsätzlich unterstützen wir gern und pro aktiv jeden Veranstalter, der Events durchführt, die das Leben in der Stadt bereichern“, bezog Carsten Behnk, Bürgermeister Eutins, Position. So habe die Eutin GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadt, dem Motorradtreffen seit 2012 etwa einen Zuschuss 1000 Euro pro Jahr gewährt. Auch hatte es im September kurzfristes Treffen gegeben, um etwaige Probleme aus dem Weg zu räumen, wobei man dem Veranstalter sehr entgegen gekommen sei. Die Entscheidung des Veranstalters, keine weitere Motorradtreffen anzubieten, bedauere Behnk daher sehr.