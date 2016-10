Tschüss ER-6, hallo Ninja 650: Kawasaki speckt Mittelklasse ab

Während die ER-6f in den USA schon länger unter dem Namen Ninja 650 firmiert, bekommt der Paralleltwin nun auch in Deutschland diesen sportlichen Titel. Doch nicht ohne die Kawa tatsächlich sportlicher zu machen.

Das Chassis ist neu, der Motor von der ER-6 abgeleitet, das Design ganz klar an ZX-6R und ZX-10R angelehnt. Wirklich gespannt sind wir aber auf die ersten Messwerte – die neue Ninja dürfte dank radikaler Diät deutlich dynamischer sein als die Vorgängerin. Mehr erfahrt ihr in der neuen NEWS-Ausgabe, die ab 13. Oktober am Kiosk liegt.

