Steak links, Senf rechts: Seitentaschen für die Scrambler

Unsere Dauertest-Scrambler wird viel in der City bewegt, dort macht sie wirklich Freude. Für den kleinen Einkauf verpassten wir ihr die originalen Ducati-Taschen.

Nein, ein Helm passt nicht hinein. Eventuell einer für Katzen. Falls es so etwas gibt. Elf Liter fasst der linke Beutel, fünf Liter der rechte. Dafür passen die Baumwoll-Taschen „Classic“ aus Ducatis Scrambler-Zubehör optisch astrein zu unserem Dauertester. Besonders praktisch sind sie nicht, vor allem das Öffnen und Schließen der Kunstleder-Schnallen dauert ein wenig. Doch das passt zum Konzept der Scrambler, die ihre kleinen Unzulänglichkeiten mit Charme doppelt wieder wettmacht. Für die prinzipiell sehr einfache Montage des Halters sollte man entweder einen extrem kurzen Inbus-Schlüssel oder gute Nerven mitbringen – Lernen durch Schmerz nennt man das wohl. Gut: Die Taschen sind recht einfach abnehmbar, sind federleicht, bleiben auch nach vielen Kilometern in Form und hielten den Inhalt bislang trocken. Dass die Baumwolle ausbleicht, ist nicht schlimm – in Retro-Kreisen nennt man so was Patina. Kostet alles zusammen rund 323 Euro.

