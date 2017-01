Am Anfang war nicht das Wort, sondern die verdreckte Alu-Felge. Und ein Dr. Oskar Kurt Wack, der sich im Jahre 1975 nicht damit abfinden wollte, dass es keinerlei Spezialreiniger für seine empfindlichen Leichtmetall-Räder gab. Seit 1980 ist der S100-Reiniger unter Motorradfahrern bekannt. In unserer Rubrik Innenansichten erfahrt ihr, was die Ingolstädter in ihrem Werk zusammenbrauen.

