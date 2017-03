Handtücher, Lumpen, alte T-Shirts? Nein, nein, so was darf natürlich nicht an den glanzgelackten Liebling. Wer sein Motorrad am liebsten pudern oder nach der Wäsche mit Babyöl eincremen würde, findet mit „S100 Das Tuch“ eine Putzhilfe, wie sie zärtlicher nicht sein könnte. Das 40 mal 40 Zentimeter große Microfasertuch hilft laut Dr. Wack beim Waschen, Trocken, Polieren und garantiert makellose Oberflächen. Die waschbare Flauschware kommt zum Schmusekurs von 8,99 Euro. www.s100.de