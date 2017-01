Lowtech-Tuning: Honda CRF 1000L Africa Twin im Dauertest

Läuft bei ihr: Völlig unbeeindruckt quert unsere Twin die 20 000er-Marke. Handlungsbedarf gab es kaum.



Keine besonderen Vorkommnisse. Nach einer halben Weltumrundung gibt es von unserer Twin kaum mehr zu vermelden, als dass sich der dritte Hinterreifen verabschiedet und der Verbrauch über der Sechs-­Liter-Marke einpendelt. Wir Raser! Denn der Schnitt lässt sich weiterhin unter fünf Liter drücken.

Was nicht leicht zu sehen war, da die Bedienung des Cockpits in letzter Zeit ein Eigenleben führte. Irgendwann begann der „Set“-Bestätigungs­knopf zu haken. Silikonspray, WD40 und andere von genervten Kollegen eingesetzte Fluide halfen nur kurz.

Eine Sektion der Schaltereinheit zeigte, dass sich die Kunststoff- Füh­rung mit der Zeit leicht nach innen biegt und verengt. Hobelarbeiten mit einem scharfen Messer wirkten Wun­der. Ein Wunder war auch, dass das winzige Kügelchen, das beim Öffnen herausgeschossen kam, nicht für immer im Bermuda-Dreieck der NEWS- Garage verschollen ist.

Hilfreich im Alltag der dunklen Jahreszeit ist auch ein Fitzelchen Tape über dem Heizgriffschalter. So kann man warme Hände genießen ohne bei Nacht in eine grellgrüne Kontroll­leuchte zu blinzeln. gig

Bewertung auswählen Mangelhaft Ausreichend Befriedigend Gut Sehr gut Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 5 ( 1 Bewertung)