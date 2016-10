Ausprobiert: Icon Raiden DKR Jacket

Icon zeigt mit der Raiden DKR, dass gute Abenteuer-Klamotten auch knackig aussehen dürfen. Till hat die 400-Euro-Jacke ausprobiert.



Hochwertige Abenteuer-Joppen lagen bislang eher in den Regalen von Rukka, Touratech oder beispielsweise auch bei Klim. Die US-Marke Icon dagegen steht für punkige Klamotten, ein bisschen Stunt, ein bisschen Anarchie. Mit der Jacke Raiden DKR behalten die Amis aus Oregon diese Richtung zwar optisch bei, sie kommt in fünf abgefahrenen Designs. Doch in Sachen Funktion kann die Rallye-Jacke tatsächlich bei den ganz Großen mitspielen.

Zunächst ist die kuschelige Textiljacke über einen weiten Temperaturbereich einsetzbar: Wird es einstellig und feucht, versteckt man sich hinter der laminierten Membran-Außenhaut und dem kuscheligen Thermolite-Futter. Hier ist warm, trocken und gemütlich. Geht es dagegen Richtung 30 Grad, nimmt man das Futter heraus und öffnet die zahlreichen Belüftungen, dann herrscht echter Durchzug – für 416 Euro liefert Parts Europe hier eine vollwertige Ganzjahresjacke.

Die Raiden DKR ist obendrein sehr gut verarbeitet, verfügt eine vollständige Schutzausstattung mit D3O-Protektoren und zahlreiche coole Details wie etwa die Daumenschlaufen, die Führung für den Trinkschlauch, Magnetschließer oder die Rückentasche. Und sie sitzt saumäßig bequem, ist angenehm weit. Die Jacke ist hinten weit heruntergezogen, was auch das Popöchen vor Spritzwasser schützt, ein Verbinder zur passenden DKR-Hose ist ebenfalls an Bord. Kurz: In dieser Saison mein Favorit in Sachen Oberbekleidung – viele Tausend Kilometer hat sie bereits hinter sich. Infos unter www.partseurope.eu