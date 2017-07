Schreibt uns: Schönstes Leserbike gesucht

Ihr habt euer Motorrad in mühevoller Kleinarbeit veredelt? Oder einen kernigen Café Racer gebaut? Ein brutales Ratbike, ein feinen Cruiser oder gar einen Streetfighter auf die Räder gestellt? MOTORRAD NEWS sucht die schärfsten Leser-Umbauten, eure ganz persönlichen Traumbikes.

Um euer Motorrad in die MOTORRAD NEWS zu bringen, brauchen wir ein paar Dinge von euch. Zunächst einmal sollten druckfähige (!) Bilder vom Motorrad vorhanden sein. Dann solltet ihr uns ein bißchen was zum Motorrad erzählen: Marke, Typ, Baujahr und wie ihr an das gute Stück gekommen seid. Auch was, wie und warum umgebaut wurde, sollte in dieser Aufzählung auftauchen.

Weil der Fahrer für uns genauso wichtig wie das Motorrad ist, dürfen ein paar Zeilen zu eurer Person nicht fehlen. Nun das Ganze als Mail verpacken und unter leserbike@syburger.de an die Redaktion von MOTORRAD NEWS schicken.

Wir freuen uns auf eure Bikes!