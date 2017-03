Gewinnspiel ContiRidingTour: Ein Wochenende mit Conti und NEWS

Ab ins Grüne: Am 12. und 13. Mai haben drei Leser die Chance, während der ContiRidingTour das Waldecker Land unter die Reifen zu nehmen. Dazu verlosen NEWS und MotorradSzene in Kooperation mit Conti drei Teilnehmerplätze.



Ihr erlebt eine exklusive Tour mit ortskundigem Guide und NEWS-Begleitung rund ums Stausee-Dreieck Diemel-Eder-Twiste. Als beson-deres Bonbon ist auch eine Führung durch die Continental-Motorradreifen-Produktion in Korbach geplant. Um Leihmotorrad, Catering und Hotel kümmert sich Conti, An- und Abreise erfolgen auf eigene Kosten.

Wer mit auf Tour will, schreibt uns bis zum 15. März eine Mail mit dem Betreff „ContiRidingTour“ an verlosung@motorradnews.de. Ganz wichtig: Damit wir die Gewinner benachrichtigen können, Kontaktdaten nicht vergessen. Briefpost an die Verlagsadresse geht natürlich auch.

Über den Gewinn entscheidet das Los. Beim Gewinnspiel mitmachen dürfen alle ab 18 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Barauszahlung oder Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Rechtswege führen zu nix. Wichtig: Um mitzumachen, müsst ihr einen gültigen Füh-rerschein der Klasse A besitzen und eine komplette tourentaugliche Fahrerausstattung dabei haben.