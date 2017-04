Übernachtung gratis: Zimmer im Harz zu gewinnen

Gernrode. Das Hotel Stubenberg im Harz verlost zwei Mal zwei Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück. Das Haus bietet vier frisch renovierte Zimmer und eine Cocktailbar aus der Jahrhundertwende im Keller. Die Gastwirtschaft ist ein erstklassiger Ausgangspunkt für Touren im Mittelgebirge, zumal Chef Henry Keilwitz und seine Frau Christine selbst Motorrad fahren und neben vorbereitetem Kartenmaterial sowie einer Schrauberecke gelegentlich auch geführte Touren anbieten. Ausflugstipp: Das Technikmuseum „Harzer Bike Schmiede“ in Zilly. Wer teilnehmen will, schickt eine Mail mit dem Betreff „MotorradSzene“ an „info@hotel-stubenberg.de“.

www.hotel-stubenberg.de

www.harzer-bike-schmiede.de