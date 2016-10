Brandneue Yamaha R6: R1-Look, schlanker, Quickshifter und Traktionskontrolle

Yamahas Modellflut ebbt nicht ab, die Japaner legen weiter nach. Das dürfte jetzt vor allem Fans der kleinen Supersport-Klasse freuen: Die YZF-R6 bekommt ein mächtiges Update und greift auf sehr viel R1-Technologie zurück.

Auf den ersten Blick sichtbar: Die neue Verkleidung ist stark an die Schale der YZF-R1 angelehnt, auch deren superschlanke Linie hat die neue YZF-R6 erhalten. Unter anderem wurde ein neues Rahmenheck aus Magnesium entwickelt, das im vorderen Bereich 20 Millimeter schmaler ist als das Stahlheck der Vorgängerin.



Der edle Tank ist wie bei der R1 aus Alu und wird nach dem CMT-Verfahren (Cold Metal Transfer) gefertigt. Auch Gabel und Bremse stammen von der großen Schwester. Elektronisch nähert sich die R6 ebenfalls der 1000er an: Eine sechsstufige Traktionskontrolle, die sich über einen Schalter am Lenker justieren lässt, verspricht mehr Sicherheit beim Brennen und der Quishifter ermöglicht zumindest beim Hochschalten supflinke Gangwechsel. ABS und Euro4 sind natürlich Pflicht, von einer IMU war in der ersten Presseaussendung allerdings nicht die Rede.

An Chassis und Motor dürfte es vor allem Feinarbeit gegeben haben, denn Yamaha schweigt sich hier ein wenig aus. Was nicht weiter stören dürfte, denn bereits die aktuelle R6 ist in diesen Diszplinen eine echte Granate. Die neue YZF-R6 wird ab April 2017 in Blau und Schwarz erhältlich sein, die Preise sind noch offen.