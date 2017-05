Neustart? Werner-Rennen soll wiederholt werden

Freitag, der 12. Mai, Pressekonferenz mit einem Plopp-Konzert aus unzähligen Bölkstoff-Flaschen vor dem Funkhaus von Radio Schleswig-Holstein: Mittendrin unser Reporter Wilfried Johst.

Nun ist es amtlich, das Werner-Rennen steht vom 30. August bis zum 2. September 2018 vor einer Neuauflage. So bekommt Rötger Feldmann alias Werner nach 30 Jahren mit seinem Red-Porsche-Killer die Revanche gegen den roten Porsche 911 von Holger „Holgi“ Henze. Rötger und Holger werden am Originalschauplatz, dem Flugplatz in Hartenholm, die Revanche mit denselben, generalüberholten Maschinen erneut gegeneinander austragen und ihre Kräfte messen. Holger will seinem Porsche einen extrem starken Rennmotor spendieren: „Rötger zittert jetzt schon vor Angst wegen des Schallpegels der sechs Endrohre, hinter denen er herfahren muss“. Aber auch Rötger ist sich des Sieges sicher und hält die Motorleistung der vier hintereinander montierten Horexmotoren in dem von Ölfuß seinerzeit entwickelten Red-Porsche-Killer für ausreichend. Natürlich nehmen Ölfuß und Andi Feldmann auch an diesem Fahrzeug Veränderungen vor. Immer wieder kommt das Thema auf Rötgers Verschalten beim damaligen Rennen. Auf meine Frage nach einem möglichen Automatik- oder Doppelkupplungsgetriebe, letzteres aktuell bei Honda im Zweiradprogramm, räumen die Schrauber ein: „Die Themen Kupplung, Getriebe und Ganganzeige genießen einen hohen Stellenwert bei der technischen Überholung. Denn: „Nach drei Jahrzehnten Schmach muss unser genialer Eigenbau endlich mal Holgis aufgemotzte Serienschüssel abledern", so der angrifflustige Rötger.



Der Flugplatz Hartenholm soll sich vom 30. August bis 2. September 2018 in ein buntes Eventgelände verwandeln. Live-Musik von damals und heute, spannende Showacts um Geschicklichkeit und Geschwindigkeit und vieles, was das Motorrad-Schrauber-Herz begehrt, sollen das Rahmenprogramm zum Rennen bilden. Infos unter www.werner-rennen.de oder 04827/99966666.