Auch wenn das Bike in der Garage steht, Harley-Davidson hat man mit dem passenden Brillengestell immer dabei. Helbrecht-Optics liefert die Korrekturbrillen in Sehstärke für 149 Euro. Auch Gleitsicht-Varianten sind möglich. Die Gläser werden im eigenen Werk von Helbrecht in Deutschland eingeschliffen. Zum Start gibt es zu jeder Brille ein Etui und eine geprägte Harley-Dose dazu. Die Bestellung läuft online über www.HD-Eyewear.com, die Sehhilfe kommt anschließend per Post nach hause.

