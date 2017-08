Test-Fest: Nächstes Wochenende Olsberg-Festival

Vom 18. bis 20. August stellen zahlreiche namhafte Motorradhersteller sich beim Olsberg-Festival der Prüfung durch ihre Kunden. An allen drei Tagen sind Probefahrten mit den neusten Maschinen ausdrücklich erwünscht, egal ob als geführte Tour oder solo.

Mit von der Partie sind Yamaha, BMW, Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Kawasaki, Ducati, KTM, Suzuki und weitere. Kultstatus statt Hubraum bietet das erste 50- und 80-Kubik-Treffen im Sauerland, das am Samstag im Zuge der Messe stattfinden soll. Eine gemeinsame Ausfahrt krönt das Treffen. Die Messe hält einen großen Gastrobereich bereit, der am Samstag und Sonntag von den Bands „Dark Train“ und „Lied Gut“ beschallt wird. Musikalisch wird’s auch Samstag Abend ab 19 Uhr mit der Band „Nightlife“ auf dem Openair-Gelände. Für Action sorgen der mechanische Bulle oder die Europameisterschaft im Speedgrillen. Dabei gilt es, möglichst schnell einen Grill zusammenzubauen, anzuschüren und eine Wurst zu grillen. Bis Samstag mittag können die Teams sich anmelden. Der Eintritt ist frei. Infos unter www.motorradmesse-olsberg.de.

Text: TS, Fotos: pt

