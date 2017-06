Schönheit siegt: KURVE 2/17 – jetzt im Handel

BMW, Harley, Honda, Kawasaki, Suzuki,Moto Guzzi, MV Agusta und Yamaha, dazu Kreidler und 100 Jahre Zündapp: Die neue KURVE Klassik startet wieder zu einem intensiven Ausflug in die Geschichte der Motorradschätze. Neben der wunderbaren Technik steht wieder der Zeitgeist der 70er und 80er Jahre im Mittelpunkt. Dazu gibt es Abstecher zu Motorradmuseen, ein Porträt des Motorradreise-Gurus Bernd Tesch und eine Huldigung an den Nürburgring. Am Kiosk und in unserem Shop.

























Meilensteine

100 Jahre Zündapp

Moto Guzzi V7 Sport

Kreidler Flory

BMW R 45/65

Yamaha XS 500

Kawasaki S2 350

Harley-Davidson Servicar

Suzuku RE-5

Honda GL 1000 Gold Wing

MV Agusta 900 S Arturo Magni

Technik

Bremskolben überholen

Szene

Nachrichten

90 Jahre Nürburgring

Airola-Trmolafahrt

Mobile Motorcycle Museum in Yukon

PS.Speicher in Einbeck

100 Jahre Motorrex

Porträt: Bernd Tesch

Service

Zubehör: Rukka

Historische Werbung: Honda

Werkzeuggeschichte: Drehmomentschlüssel

Reise

Unterfranken