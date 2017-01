Eingebauter Trial-Fahrer: Honda mit Riding Assist steht ohne Ständer und fährt alleine

Ein Motorrad, das nicht umkippen kann – nachdem BMW mit seiner Studie „Vison Next 100“ bereits eine mögliche Motorradzukunft aufgezeigt hat, zieht Honda nun mit dem „Moto Riding Assist“ nach. Hondas Anti-Umfalltechnik sieht allerdings deutlich mehr nach Serienproduktion aus.

Die für die Verbrauchermesse CES in einer NC 700 verbaute Technologie arbeitet nicht mit Gyro-Kreiseln, sondern mit einer Gleichgewichtssteuerungstechnik, wie sie auch in Hondas Robotern zum Einsatz kommt. Elektromotoren können den Lenker nach links und rechts drehen, außerdem wird der Lenkkopfwinkel per Servo verstellt – im Grunde arbeitet hier ein vollautomatischer Trialfahrer und balanciert das Motorrad aus. Lustiger Gag: Auf Knopfdruck geht die Honda sogar bei Fuß.