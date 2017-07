Nun doch: Offizieller Rückruf für BMW R 1200 GS – Gabel kann versagen

Noch vor wenigen Tagen war es eine weltweite Serviceaktion für 168.500 Motorräder, mittlerweile ist das Kraftfahrtbundesamt eingebunden und der offizielle Rückruf im Gange: Bei der BMW R 1200 GS können sich die Gabelstopfen aus den Gabelstandrohren lösen.

Kenntnisstand bislang: Die Service-Aktion läuft weltweit, in Deutschland sind rund 29 800 Motorräder betroffen. Lockert sich das Standrohr durch Überlastung komplett aus der Verpressung, kann es ohne weitere Vorankündigung zum Sturz kommen. Am 5. Juli ist aus der Service-Aktion von BMW ein KBA-Rückruf (Nr. 7176) geworden. Offiziell heißt es im KBA-Rückruf: "Lösen der oberen Verschlussstopfen der Gabelstandrohre unter hoher Belastung kann zum Versagen der Gabel führen." Betroffen sind die wassergekühlten GS K50 und K51, Baujahr 2013 bis 2017.

Noch am 28. Juni hieß es von BMW auf unsere Nachfrage, warum kein Rückruf gestartet wird, dass man in München aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Ergebnisse nicht von einem sicherheitsrelevanten Sachverhalt ausgehe. Und: Offenbar geht BMW je nach Land anders mit der Lösung des Problems um. Mehr Hintergründe und Infos gibt's in der aktuellen MOTORRAD NEWS.