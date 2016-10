Neue Fireblade: Leistung rauf, Gewicht runter, Elektronik rein

Zum 25. Geburtstag der Fireblade präsentiert Honnda die CBR 1000 RR SP1. Der bekannte Motor wurde dabei drastisch überarbeitet, Fahrwerk und weitere Peripherie sind neu.

Im Fokus stand eine moderate Anhebung der Spitzenleistung deutliche Gewichtsreduktion und die komplette Bandbreite elektronisch vernetzter Assistenzsysteme. Noch durchtrainierter ist die SP2-Version der neuen Fireblade, für die es zwei HRC-Kits geben soll, um die Blade als Renner einzusetzen. Mehr zur 2017er Blade in der neuen NEWS - ab 13. Oktober am Kiosk und in unserem Shop.

