MotoradSzene im März: Messeschau

Alles neu, das könnte das Motto für den 2017er Motorrad-Bestand sein. Die neue Euro-Norm bescherte uns nicht nur viele komplett neue Maschinen, auch der überlebende Altbestand musste gründlich verjüngt werden. Sogar der Platzhirsch R 1200 GS geht renoviert an den Start.

Was die GS und die neue Kawa Z 650 ausmacht, steht in der Rubrik „Neue Modelle“. Schon gefahren sind wir die eierlegende Wollmilchsau aus Mattighofen: Die KTM Super Duke R kann einfach alles, fand unser Probefahrer. Das trifft auf die Triumph Bobber nicht zu, die sich eher über ihr Design als ein breites Einsatzspektrum definiert. Ob die Bobber mehr kann als nur schick ausschauen, lest ihr im Fahrbericht der Britin.

Richtig geil fand Wüstenfuchs Florian Brenner die Hardcore-Version der Ducati Scrambler. Er durfte die deutlich offroaderige Desert Sled durchs Gehölz treiben und verkauft jetzt seine XT...

Offroad geht es auch in unserer Reportage zu, denn Benedikt wagte sich ins sauerländische Kierspe zu den Motoballern. Ein großer Fußball und ein mickriger Zweitakter, dass soll Sport sein? Das dachte er vor der Trainingseinheit, anschließend konnte der untrainierte Redakteur kaum noch kriechen.

In den einzelnen Regionalteilen der MotorradSzene geht es im März zur Hälfte um Nachberichte der zünftigen Wintermeetings: Ob beim BVDM-Elefantentreffen im bayerischen Wald oder beim Alten Elefantentreffen am Nürburgring, unsere Reporter waren vor Ort. Der zweite Schwerpunkt sind die zahllosen Frühjahrsmessen: Motorradwelt Bodensee, Motorrad Live in Stuttgart oder die Motorradmesse Leipzig boten bereits einen Vorgeschmack auf die Saison. Und was euch auf der Motorräder in Dortmund und bei den Hamburger Motorradtagen oder deren Pendant in Berlin erwartet, erfahrt ihr auch im Märzheft.

Ein schlankes Heck sollen Kennzeichenträger aus dem Zubehör machen. Wir schraubten neun Stück an eine Yamaha MT 125 und fanden große Unterschiede.

In der JungenSzene lest ihr ein Kurzportrait eines jungen Sammlers. Falk ist erst 20 Jahre alt, hat aber schon einen großen Fuhrpark. Ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat unser Leserbike. Aus einer biederen Güllepumpe zauberte Willi aus Knallholt ein schnuckeliges Bike im Werner-Stil. Zu guter Letzt klärt Rechtsanwalt Christian Koch auf, unter welchen Umständen ein Freizeitunfall mit dem Bike als Arbeitsunfall gelten kann.

Diese und weitere Themen findet ihr in der März-Ausgabe der MotorradSzene bei eurem Händler oder am Motorradtreffpunkt.