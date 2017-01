MotorradSzene im Februar: Aufbruchsstimmung

Wer lieber von trockenen Straßen und zweistelligen Plusgraden träumt, liest nicht nur über die neuen Modelle BMW R 1200 GS und Triumph Street Triple. Die Sonne im Nacken hatten wir auch bei der Probefahrt der Euro-4-Version der Harley Road King: Brüllt der Saurier immer noch standesgemäß?

Damit wir der überholten Ducati Monster 1200 S so richtig die Sporen geben konnten, flüchtete Florian Brenner in die französischen Seealpen – und kam breit grinsend zurück. Ein bisschen länger konnten wir einer Triumph Speed Triple auf den Zahn fühlen. Die hübsche Britin absolvierte bei uns und den Kollegen der Motorrad News einen Dauertest und musste einiges über sich ergehen lassen.

Ebenfalls im Test hatten wir eine zweiteilige Winterkombi von art for function, die sich auch bei knackigen Minusgraden bewährte. Das taten auch die Cool-Ride-Heizpatronen, mit denen wir unsere Dauertest-Ducati winterfest gemacht haben. Die handliche Scrambler bekam auch einen Satz Avons mit M+S-Kennung verpasst. Die grippten prima bei trockener Kälte und nassen Plusgraden, aber wie schlagen sich die Trailrider im Schnee? Tja, da müsst ihr euch schon die neue MotorradSzene holen.

Dann erfahrt ihr auch, was in drei Jahrzehnten Suzuki GSX-R mit dem schnellen Sportler passierte, denn solange ist es schon her, dass die ersten Gixxer nach Fireblades und Ninjas schnappten.

Was es an Neuheiten bei den 125er gibt, haben wir in der JungenSzene zusammengefasst. Nicht ganz so jung ist unser Leserbike, denn Günthers MZ TS250/1 war schon nicht mehr frisch, als er sie vor 22 Jahren einmottete und dann vergaß.

Die einen hassen sie, die anderen trauen sich ohne sie kaum aus dem Haus, weil sie ja übersehen werden könnten: Über Warnwesten ohne Notfall kann man trefflich streiten, doch ist Leuchtfirlefanz an der Motorradkleidung eigentlich legal? Das klärt der Februar-Recht-Beitrag abschließend.